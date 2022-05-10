Сегодня, 10 мая, жители трех районов Саратова остались без холодной воды. Об этом сообщили в пресс-службе ООО «КВС».

Для устранения повреждения на водопроводе по 2-му Детскому проезду, 55/57 Октябрьского района ограничено холодное водоснабжение абонентов улиц: Карла Маркса,4/12,9/19, Клиническая,6.

Воду обещают вернуть до 20:00.

В Заводском районе для ремонта водопровода на проспекте Энтузиастов, ограничено холодное водоснабжение абонентов улиц: Верхоянская, Энтузиастов, 88,88а.

Воду обещают вернуть ориентировочно до 13:00.

Также в Ленинском районе из-за аварии на водопроводе ограничено холодное водоснабжение абонентов улиц: Ипподромная (от дома 46 до Шехурдина), Белинского, Овражная.

Воду планируют вернуть до 20:00.