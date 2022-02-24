Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин сегодня, 24 февраля, посетил Ртищевский, Аркадакский и Турковский районы. Он провел на местах совещания, посвященные реализации региональных и федеральных государственных программ.

Перед руководителями муниципалитетов и главами поселений были поставлены четкие задачи по соблюдение всех сроков и качеству работ. Бусаргин отметил, что никаких задержек быть не должно. На органы местного самоуправления возложена персональная ответственность по всем объектам.

В вышеуказанных районах в текущем году по программам, инициированным Председателем ГД РФ Вячеславом Володиным, отремонтируют по две школы и два детских сада. Кроме того, в лечебные учреждения по программе развития первичного звена здравоохранения поставляется новое медицинское оборудование.

В Ртищевском районе запланирован капитальный ремонт ДК в селе Макарово и ремонт кровли ДК в селе Красная Звезда. На содержание и ремонт местных дорог направят 7,7 млн и 35,7 млн рублей соответственно. Еще 42,9 млн рублей предусмотрены на приведение в порядок проезжей части в сельских поселениях.

По программе формирования комфортной городской среды в муниципалитете благоустроят три общественные территории: парк культуры и отдыха, аллея по улице Крылова, благоустройство участка улицы Красная.

Стоит отметить, что Ртищевский район также стал победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. На реализацию проекта, который получил название «Мы вместе» город Ртищево», выделен грант в размере 70 млн рублей. В настоящий момент проект проходит строительную экспертизу.

В Аркадакском районе в 2022 году по программе «Культура Саратовской области» отремонтируют кровлю ДК в селе Баклуши. На ремонт местных дорог выделено 59,5 млн рублей, на ремонт проезжей части в сельских поселениях — 27,8 млн рублей. В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» запланирован ремонт участка дороги «Аркадак-Турки» протяженностью более 6,5 км.

В муниципалитете благоустроят 2 дворовые территории на улице Ленина и Тиханкина, а также 6 общественных пространств (пешеходная зона бульвара Культуры, сквер у д/с «Светлячок», городской парк культуры и отдыха, парк «Лукоморье», территория у стелы «Аркадак», сквер «Юбилейный»).

В Турковском районе отремонтируют кровлю ДК в райцентре. В рамках государственной программы «Развитие образование» начнется капитальный ремонт здания школы имени С. М. Иванова. На содержание и ремонт местных дорог направят 23,9 млн и 15,7 млн соответственно. Еще 14,1 млн предусмотрены на дороги в сельских поселениях.

В муниципалитете благоустроят шесть дворовых территорий на улицах Советской, Горная и Коммунальная, а также 2 общественных пространства (пешеходная зона по улице Ленина и территория общего пользования у здания № 26 по улице Советская).