В трех реках региона за сутки поднялся уровень воды.

Об этом сообщил председатель облправительства Роман Бусаргин.

По состоянию на утро 30 марта вскрытие рек наблюдается в 10 муниципальных районах: Аткарский, Аркадакский, Базарно-Карабулакский, Балтайский, Вольский, Дергачевский, Екатериновский, Красноармейский, Лысогорский и Татищевский.

Подъем уровня воды за сутки зафиксирован на реке Медведице в Аткарском районе (+10 см), реке Соболейка в Базарно-Карабулакском районе ( +1-2 см) и реке Идолга в Татищевском районе (+3 см).

Случаев подтопления населенных пунктов, мостовых сооружений и дорог нет, — уточняет Бусаргин.