Авария случилась 4 января в Балашовском районе Саратовской области.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в региональной ГИБДД, в 15.05 на 536-м километре автодороги Р-22 столкнулись сразу три легковых автомобиля: «Ssang Yong» с 47-летним водителем, «Renault Logan» с 46-летним автомобилистом за рулем и «Skoda Octavia», которой управлял 38-летний гражданин.

В столкновении пострадали водитель авто чешского производства и три его пассажира. Все они доставлены в больницу.

По предварительным данным, в авто «Skoda Octavia» пострадали в том числе дети 6 и 12 лет. Сам 38-летний автомобилист в тяжёлом состоянии. 6-летний ребенок в удовлетворительном, а 12-летняя девочка в состоянии, близком к тяжёлому.