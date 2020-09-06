Сегодня, 6 сентября, около 3 часов ночи, в Саратове произошло ДТП, сообщает городская ГИБДД.

Напротив дома №41/1 на улице Большая Затонская столкнулись сразу три автомобиля: Daewoo Nexia, Volkswagen Polo и ВАЗ-2114. Известно, что водитель Daewoo Nexia не справился с управлением и влетел в иномарку. От удара автомобиль отбросило на световую опору, где он буквально развалился на части. Одна из частей разорванного автомобиля столкнулась с ВАЗом.

В столкновении пострадали пассажиры Daewoo Nexia: 21 и 18-летние парни были госпитализированы. Еще один пассажир, личность которого только предстоит выяснить, погиб на месте от полученных в аварии травм, его «выбросило» из развалившегося на части автомобиля. 21-летний водитель не пострадал после столкновения.

Также 20 и 19-летние водители двух других столкнувшихся автомобилей травмы не получили.