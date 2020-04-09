Ранее судимый за хранение наркотиков житель Саратовской области подозревается в краже из салона сотовой связи на улице Комарова, сообщает пресс-служба регионального управления внутренних дел.

6 апреля в полицию обратилась 23-летняя хозяйка салона сотовой связи, которая рассказала, что 21 марта в ее магазин вломился неизвестный и украл оттуда имущество на 67,747 тысячи рублей. Было возбуждено уголовное дело и 8 апреля оперативники задержали подозреваемого —30-летнего мужчины, ранее судимого за хранение наркотиков и уничтожение чужого имущества.

Сейчас подозреваемый отпущен на подписку о невыезде.