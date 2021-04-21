Домой Рубрики Новости Саратова В центре Энгельса на пять дней ограничат парковку РубрикиНовости СаратоваСоцсфера В центре Энгельса на пять дней ограничат парковку По Новости Саратова - 21.04.2021 54 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber С 19 по 24 апреля в Энгельсе будет нельзя проехать и оставить свою машину на Коммунистической улице от площади Свободы до улицы Горького. Об этом сообщили в районной администрации. Исключение составляют жители домов на этом участке. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Саратовец попытался оправдать наличие фальшивых денег закладками для дочери Тверские ветеринары обнаружили птичий грипп в мясе из Саратовской области В центре Саратова второй день не работают светофоры ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Саратовец попытался оправдать наличие фальшивых денег закладками для дочери Новости Саратова - 21.04.2021 0 Саратовские правоохранители задержали 35-летнего саратовца, подозреваемого в сбыте поддельных пятитысячных купюр в комиссионном магазине. Об этом сообщили в областном ГУ МВД. При досмотре у него... Тверские ветеринары обнаружили птичий грипп в мясе из Саратовской области 21.04.2021 В центре Саратова второй день не работают светофоры 21.04.2021 Парень на велосипеде влетел в Datsun в Саратове и попал в... 21.04.2021 Женщина пострадала в ушедшей под землю Lada в Саратове 21.04.2021