С 19 по 24 апреля в Энгельсе будет нельзя проехать и оставить свою машину на Коммунистической улице от площади Свободы до улицы Горького. Об этом сообщили в районной администрации.

Исключение составляют жители домов на этом участке.

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