В понедельник в центре Центре “Мой бизнес” завершилась образовательная программа «Азбука предпринимателя» для желающих начать свой бизнес и реализовать новый проект. За две недели участники изучили путь от момента формирования бизнес-идеи до регистрации предприятия и, в финале обучения, презентовали свои бизнес-проекты тренеру программы – Евгении Дударевой, сертифицированному тренеру «Корпорации МСП», начальнику отдела Регионального центра инжиниринга.



В первый день тренинга участники познакомились друг с другом, рассказали о себе и своих ожиданиях от тренинга.



— Я пришла на «Азбуку», чтобы понять структуру бизнеса, как он строится. Я мечтаю об открытии кондитерской и школы кондитеров. Хочу получить максимум знаний и, самое главное, применить их потом на практике. Для меня многие темы не знакомы, но я готова их изучить, — поделилась своими планами участница Валентина Родионова.

Любой бизнес начинается с идеи, однако важно уметь ее правильно сформулировать. Вместе с наставником Евгенией Дударевой студенты учились отбирать наиболее приемлемые и жизнеспособные бизнес-идеи, понимать критерии успешных идей и оценивать возможность их реализации.

Во второй день вместе с приглашенным экспертом по финансовым вопросам Светланой Воронковой студенты обсудили моменты, необходимые на старте бизнеса: отличия организационно-правовых форм бизнеса (ООО и ИП) и выбор системы налогообложения.

Третье занятие было посвящено инструментам маркетинга, в ходе которого, на примере кондитерского производства, студенты составили концепцию маркетингового плана.



Вторая неделя обучения была не менее насыщенной: участники познакомились с понятиями «производственный план» и «производственная цепочка», узнали, как формируется фонд оплаты труда, просчитали себестоимость продукции, составили прогноз расходов и доходов будущего бизнеса, рассчитали необходимый стартовый капитал. Кроме того, в рамках «Азбуки предпринимателя» прошли обучающие модули ««Бизнес-Эксперт: Портал Бизнес-навигатора МСП» и «Бизнес по франшизе».

В заключении образовательной программы Анастасия и Дмитрий Токаревы в рамках презентации разработанных проектов представили стартап по пошиву тканевых сумок и фруктовок.



— Мы с мужем давно хотели вести свое дело, но каждый раз задумывались, с чего же начать? В cоцсети Instagram увидела предложение пройти такой образовательный курс бесплатно. Наша идея — производство экологичных сумок и фруктовых мешочков, которые позволят сократить потребление пластиковых одноразовых пакетов. В процессе обучения мы смогли прописать реальный бизнес-план и понять, сколько необходимо денег, чтобы начать производство, как выйти на объемы, которые будут приносит желаемую прибыль. Данное обучение позволило расставить по полочкам все подготовительные этапы и узнать, откуда можно взять деньги, чтобы запустить дело своей мечты! – рассказала Анастасия Токарева.



После защиты проектов Евгения Дударева вручила сертификаты выпускникам программы и пожелала удачи в создании и развитии бизнеса.



Программа реализована в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке Минэкономразвития РФ и Минэкономразвития Саратовской области.