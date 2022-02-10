Домой Рубрики Новости Саратова В центре Саратова автобус сбил девочку: Опубликовано видео РубрикиНовости СаратоваПроисшествия В центре Саратова автобус сбил девочку: Опубликовано видео По Новости Саратова - 10.02.2022 93 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня в центре Саратова, на перекрестке улиц Московская и Рахова автобус сбил 15-летнего ребенка. Ребенка госпитализировали, следователи начали проверку. Опубликовано видео с места событий. Очевидцы сообщают — шофер ехал на красный свет. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Пик заболевания омикроном в Саратовской области пойдет на спад к концу февраля Саратовец решил подзаработать на бирже и отдал мошенникам 507 тысяч рублей ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Новости Саратова - 10.02.2022 0 Парк покорителей космоса вошел в окружной проект «Волжское путешествие» «В регионах ПФО уже реализуется ряд социально значимых проектов, которые вошли в состав окружных инициатив и... Пик заболевания омикроном в Саратовской области пойдет на спад к концу... 10.02.2022 Саратовец решил подзаработать на бирже и отдал мошенникам 507 тысяч рублей 10.02.2022 С восьми улиц Саратова будут эвакуировать припаркованные автомобили 10.02.2022 На пенсионерку в Саратове завели дело за потерянный в магазине кошелек 10.02.2022