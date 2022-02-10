Сегодня в центре Саратова, на перекрестке улиц Московская и Рахова автобус сбил 15-летнего ребенка.

Ребенка госпитализировали, следователи начали проверку.

Опубликовано видео с места событий. Очевидцы сообщают — шофер ехал на красный свет.

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