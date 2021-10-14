Труп 46-летнего саратовца был обнаружен вечером 13 октября текущего года в квартире дома по улице Соколовая в Саратове.

Как сообщили в региональном СУ СКР, несчастный скончался от 4-х колото-резаных ранений в области груди.

В настоящий момент по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство», — уточнили в ведомстве.

Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также лиц, причастных к совершению убийства. Расследование уголовного дела продолжается.