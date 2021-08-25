Ветка дерева пробила лобовое стекло KIA Sportage.
Как сообщили в соцсетях очевидцы происшествия, днем 25 августа на улице Яблочкова у дома 17 большая ветка рухнула на припаркованный рядом автомобиль.
В итоге лобовое стекло KIA оказалось разбитым. Фотография подтверждает случившееся.
О пострадавших людях не сообщается. Не исключено, что ветка упала по причине усиления ветра.
Как сообщили в администрации Фрунзенского района, «обрушение ветки по улице имени Яблочкова П.Н. произошло в результате шквалистого ветра. Администрацией района будут проведено повторное обследование зелёных насаждений по указанной улице».
Фото: соцсети