Вчера поздно вечером на Радищева в центре Саратова загорелось здание с почти 200-летней историей, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Огонь в особняке вспыхнул около 21:35 часов и распространился по площади 150 квадратных метров. Из здания было эвакуировано восемь человек. В тушении огня было задействовано 10 пожарных расчетов.

В результате возгорания пострадали два человека: 65-летний мужчина получил ожоги 25 процентов тела и был госпитализирован в 7-ю горбольницу, 61-летняя девушка отравилась продуктами горения и ее положили в 12-ю горбольницу.

Зданию причинен значительный ущерб.

Горевший дом был построен в 1872 году, как Архиерейское подворье. Является памятником истории.