Домой Рубрики Новости Саратова В центре Саратова иномарка влетела в газель РубрикиНовости СаратоваПроисшествия В центре Саратова иномарка влетела в газель По Новости Саратова - 24.08.2021 20 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 24 августа, в центре Саратова произошла авария. Об этом сообщают очевидцы происшествия. ДТП произошло на пересечении улиц Чернышевского и Тулупной. Как видно на фотографии, иномарка влетела в газель, из-за чего повредился капот автомобиля. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Жители Энгельса пытаются решить районные проблемы при помощи граффити с Навальным Чиновники Вольска «отправили на дно историю» COVID-19 унёс жизни ещё 19-ти саратовцев ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ В центре Саратова иномарка влетела в газель Новости Саратова - 24.08.2021 0 Сегодня, 24 августа, в центре Саратова произошла авария. Об этом сообщают очевидцы происшествия. ДТП произошло на пересечении улиц Чернышевского и Тулупной. Как видно на фотографии, иномарка... Жители Энгельса пытаются решить районные проблемы при помощи граффити с Навальным 24.08.2021 Чиновники Вольска «отправили на дно историю» 24.08.2021 COVID-19 унёс жизни ещё 19-ти саратовцев 24.08.2021 Администрация турбазы попалась на взятке в Саратове: вынесен приговор 24.08.2021