Сегодня, 24 августа, в центре Саратова произошла авария. Об этом сообщают очевидцы происшествия.

ДТП произошло на пересечении улиц Чернышевского и Тулупной. Как видно на фотографии, иномарка влетела в газель, из-за чего повредился капот автомобиля.