Уборка снега в областном центре не прошла без ущерба для города.

Так, во время очистки тротуров на улице Радищева недалеко от проспекта Кирова было испорчено асфальтовое покрытие. Ранее коммунальные службы собирали снег с помощью лопат и бобкэтов.

Вот как описывает в группе «Говорит Саратов» соцсети Facebook увиденное безобразие Оксана Андронова:

— Ну не смогла промолчать. Пока наши управленцы строят наполеоновские планы по стоительству отелей, восстановлению триумфальной арки, водружению на набережной колеса обозрения наши скромные труженики, а именно, коммунальшщики, всеми силами крушат то, чего жители Саратова ждали не один десяток лет — новые тротуары.

На фото центр города, улица Радищева, 16, практически напротив кафе «Арабелла». Что это, новая технология? Наверное…. взломать новое покрытие, вырыть яму, а потом просто завалить её сверху кусками выломанного асфальта это ж какие умелые руки нужно иметь.

Господин Севрюков, администрация Волжского района, ау!!!!! Что можете сказать на это? Или может быть уже давно стоит привлечь к ответственности эти обнаглевшие жкх службы? Или не жаль вбуханных на ветер денег?

Фото: соцсети