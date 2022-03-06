Сегодня, 6 марта, обеспокоенные саратовцы прислали в редакцию интернет-издания «Новости Саратова» фотографии с разрушающимся фасадом здания в центре города.

По словам очевидцев, нежилой дом по улице Чернышевской 55/2А находится в аварийном состоянии. От строения в разных местах отваливаются крупные куски бетона и падают на пешеходную зону.

Жители города протоптали сбоку от тротуара узкую тропку, чтобы пройти.

— Это единственный способ пройти, но тоже небезопасный, особенно в гололед. А около дома даже ограждений нет, кто-то может не обратить внимания и получить травму! — возмущается один из прохожих.