Сегодня в Саратове прошел рейд ГИБДД по проверки правил парковки. Об этом рассказывает корреспондент информационного портала «Новости Саратова».

За время рейда было выявлено 25 автомобилей, припаркованных в нарушении правил дорожного движения. Всем автовладельцам были вынесены протоколы об административном правонарушении и назначены штрафы, которые составляют тысячу рублей за парковку на тротуар, 1,5 тысячи рублей за стоянку и остановку вторым рядом и пять тысяч рублей за парковку в кармане для инвалидов.