В центре Саратова потравили собак. Об этом сегодня, 17 ноября, сообщили местные жители в социальных сетях.

Жительница Октябрьского района рассказала, что вместе с ребенком увидела, как погибла собака на 7-м Интернациональном проезде.

—За одним полузаброшенным забором был слышен хаотичный стук, как будто кто-то залез и отчаянно пытается выбраться. Через щель можно было понять, что там собака, чуть позднее та же картина нас ждала в нашем дворе.

На наших глазах умерла собака. И через несколько минут соседка сообщила, что и у них только что умерла собака под окнами. Это все было средь белого дня, на глазах у всех, в том числе и детей. Мои весь вечер ревели. Щенков не нашли, три собаки погибли, для нас и для многих они были друзьями, — пишет женщина.

Напомним, жители Саратова неоднократно просили решить проблему бродячих собак в городе. Эта тема давно вызывает резонанс среди общественности.

Под постом с жалобой на отравление собак многие пишут, что местным жителям невозможно угодить. Когда собаки нападают на детей, что с начала похолодания происходило в областном центре неоднократно, саратовцы активно призывают устранить их любыми способами.

Проблема усугубилась, когда с начала учебного года собаки облюбовали для себя детские площадки и места близ школ. Уже был случай, когда собака набросилась на девочку на детской площадке. По двум другим нападениям на детей следователи проводили проверку.

Однако большинство горожан требуют более гуманных мер, например таких, как отлов. Вместе с тем, саратовцы настаивают, что отлов животных должен быть безвозвратным и выступают против возвращения псов на улицы.