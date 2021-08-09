Саратовцы пожаловались на разрушающуюся старинную усадьбу в Волжском районе города.

Речь идет о доме, который находится в историческом центре города и относится к усадьбе графа Артамонова.

— Здание XIX века могло бы украсить город, но оно разрушается, а представителям власти нет до этого никакого дела, — написали очевидцы.

В доказательство слов они опубликовали фото с места событий, на которых отчетливо видно состояние фасада и колоннады.

Горожане призвали районную администрацию, мэра Саратова Михаила Исаева и председателя ГД Вячеслава Володина обратить внимание на проблему.