Саратовцы пожаловались на благоустройство в Мирном переулке города. Нарекания вызвали спиленные деревья, о чем граждане сообщили в соцсетях.

В пресс-службе мэрии корреспонденту интернет-издания «Новости Саратова» пояснили, что вместо них высадят новые, а на месте снесенных ларьков появится сквер. Эта зона соединит две реконструированные ранее территории большого пешеходного кольца, создание которого инициировал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Кроме того, планируется заменить плитку и коммунальные сети, установить новые световые опоры, системы автополива, новые лавочки и урны.