Домой Рубрики Новости Саратова В центре Саратова у Детского парка начали сносить ларьки РубрикиНовости СаратоваСоцсфера В центре Саратова у Детского парка начали сносить ларьки По Новости Саратова - 25.06.2021 42 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 25 июня, в центре Саратова — у остановки около Детского парка начали сносить ларьки. Об этом сообщил очевидец. Речь идет о павильонах, установленных рядом с точкой посадки на маршруты №3, 9, 10 и 11. На месте вовсю орудует техника. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров принял участие в заседании Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов РФ ПФО Объявлена дата публичных слушаний по присоединению Усть-Курдюма к Саратову Директор ПИУ РАНХиГС поздравил выпускников школ ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров принял участие в... Новости Саратова - 25.06.2021 0 Полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров принял участие в заседании Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов РФ Приволжского федерального округа. В нем... В центре Саратова у Детского парка начали сносить ларьки 25.06.2021 Объявлена дата публичных слушаний по присоединению Усть-Курдюма к Саратову 25.06.2021 Директор ПИУ РАНХиГС поздравил выпускников школ 25.06.2021 Панков: Горжусь нашими судостроителями – настоящими мастерами своего дела 25.06.2021