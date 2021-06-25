Сегодня, 25 июня, в центре Саратова — у остановки около Детского парка начали сносить ларьки. Об этом сообщил очевидец.

Речь идет о павильонах, установленных рядом с точкой посадки на маршруты №3, 9, 10 и 11.

На месте вовсю орудует техника.