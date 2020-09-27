Сегодня, 27 сентября, в Саратове приостановлено движение трамваев №3, 9, 10 и 11 возле Детского парка, а также троллейбусов №2, 2А и 16 на улице Советская, сообщает пресс-служба СГЭТ в официальной группе в социальных сетях.

В центре Саратова вновь произошла обесточка, из-за чего электротранспорт не может продолжить свое движение.

Маршруты трамваев №3 от 6-й Дачной будут следовать с увеличенным интервалом, но от Мирного переулка они пока ехать не будут.

Маршруты №9 и 10 от 1-го Просяного проезда и Октябрьского поселка будут следовать только до Детского парка. Сотрудники СГЭТ призывают пассажиров, ожидающих эти трамваи в Мирном переулке, пройти к Детскому парку на посадку.

Движение вагонов 11-го маршрута от 6-го квартала будет осуществляться только до улицы Осипова.