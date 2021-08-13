Сегодня, 13 августа в администрации Саратова состоится заседание комиссии по сохранению зеленых насаждений, сообщает пресс-служба мэрии города.

Будут рассмотрены 23 заявки на снос и обрезку зеленых насаждений. Всего планируют вырубить 135 деревьев — 44 тополя, 18 вязов, четыре ивы, четыре березы, 31 клен, шесть елей, две яблони, две рябины, 17 каштанов, две липы, два ясеня, две сирени и один абрикос. Согласно документам, только 17 из них являются сухими и аварийными.

Сносить будут в том числе и на проспекте Кирова. Там планируют избавиться от 17 конских каштанов, одной пятиствольной рябины, 27 остролистных кленов Друммонди, двух мелколистных лип и произвести санитарную обрезку трех каштанов.

Напомним, что деревья на проспекте Кирова массово погибают. Большинство из них либо совсем засохло, либо стоят с пожелтевшими листьями.