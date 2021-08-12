Саратовская область принимает участие во Всероссийском проекте «Сохраним жизнь маме», который направлен на пропаганду профилактики онкологии молочной железы у женщин, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

Ведущие специалисты областного клинического онкологического диспансера, а также саратовского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики будут проверять здоровье всех желающих саратовчанок.

Женщины получат консультацию врача маммолога-онколога, терапевта, смогут пройти экспресс-обследование глюкозы и холестерина крови, измерить артериальное давление, насыщение периферической крови кислородом, провести обследование на смокелайзере, по показаниям пройти маммографическое исследование.

Консультация проходит сегодня, 12 августа, с 12.00 до 15.00 возле консерватории на проспекте Кирова.