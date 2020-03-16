Его нашла соседка, сообщает СУ СКР.

Предварительно, утром 15 марта на улице Тверская в санузле коммунальной квартиры найдено тело новорожденного ребенка. Обнаружившая его женщина сразу сообщила о случившемся в правоохранительные органы.

Во время проверки выяснилось, что в помещении живет саратовец, к которому недавно приходила 34-летняя беременная подруга. Утром в воскресенье она родила и оставила малыша в туалете умирать.

Следователи уже осмотрели место происшествия. Судмедэксперты устанавливают, был ли ребенок живым во время родов. Расследование продолжается.