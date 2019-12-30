Следователи проводят проверку по факту гибели мужчины в Турках.

По предварительным данным, утром 29 декабря местная жительница обнаружила своего супруга мертвого во дворе частного доме. При этом, он был с обнаженным торсов, а одежда лежала рядом с телом. Другая местная жительница незадолго до трагедии обнаружила документы погибшего на территории населенного пункта.

Сотрудники СК уже осмотрели место происшествия.

Сейчас устанавливаются обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.