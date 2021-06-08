В саратовском ТЮЗе имени Киселева отменяются показы спектаклей с 7 по 13 июня. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

Кроме того, не будет и «Пиковой дамы» — премьеры режиссера Цнобиладзе, которую зрители должны были увидеть 23 и 24 июня. Теперь постановку придется ждать до следующего сезона.

Причина этого — заражение копронавирусом одного из артистов.

— Театр, тем не менее, не закрывается. В июне заканчивают свое обучение студенты мастерской Артёма Кузина, чьи дипломные спектакли идут на сцене ТЮЗа. Финальные показы постановок студентов Театрального института СГК им. Л.В. Собинова “Мама, папа, я”, “Салтан”, “Дураки на периферии”, “Женитьба Фигаро” пройдут в соответствии с репертуарным планом, — отмечают в пресс-службе театра.

Билеты, купленные на отмененные спектакли, необходимо сдать. Правила возврата билетов можно прочитать на сайте театра или узнать в кассе по телефонам (8452) 24-23-63.