В уголовном деле об убийстве в Советском районе появились новые фигуранты.

Как сообщили ранее в региональном СУ СКР, утром 28 ноября в частном доме в селе Александровка найдено тело 36-летнего мужчины.

Судмедэксперты выяснили, что его смерть произошла из-за тупой травмы головы, перелома костей черепа и кровоизлияния головного мозга.

Подозреваемый 31-летний житель Энгельсского района задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

А уже через 2 дня следователи сообщили, что из того же дома в то же утро был доставлен в больницу 27-летний мужчина. У него медики диагностировали открытую черепно-мозговую травму, перелом костей черепа, множественные резаные раны головы, шеи, рук и ног. Молодой человек находится в тяжёлом состоянии.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 – п. ж ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство, совершенное группой лиц».

В этом преступлении подозреваются этот же 31-летний житель Энгельсского района и еще один 26-летний мужчина.

Расследование уголовного дела продолжается.