Сегодня, 25 января, на территории Саратова продолжается уборка от снега и наледи. По уточненным данным

днем в работах задействованы 6570 рабочих и 790 единиц техники. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Дороги местного, федерального и областного значения убирает 301 спецмашина. Дворовые территории очищают 1786 дворников и 159 единиц техники.

Объекты социальной сферы в течение дня расчищают 155 спецмашин и 955 технических сотрудников.

К уборке территорий, прилегающих к объектам торговли и иным организациям, привлечено 175 единиц техники и 3567 человек.