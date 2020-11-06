В клинических больницах сети «РЖД-Медицина» в Саратове, Волгограде и Астрахани проведено более 100 тысяч лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию.

Лабораторные исследования проводятся с помощью метода полимеразной цепной реакции, применяемые тест-системы зарегистрированы на территории Российской Федерации. Метод ПЦР-диагностики широко распространен, обладает высокой чувствительностью и позволяет обнаруживать заболевание на ранних стадиях, что крайне важно в условиях эпидемиологической обстановки.

В качестве биоматериала для проведения диагностики используется мазок из ротоглотки и носоглотки. Сотрудники, задействованные в этом процессе, экипированы в соответствии с требованиями по биологической безопасности. Для взятия материала можно вызвать врача на дом или пройти тестирование в больнице, где после каждого посещения проводится санитарная обработка кабинета, в котором производился забор мазков на коронавирус.

Лаборатории в учреждениях, выполняющие исследования на SARS-Cov-2 оснащены необходимым оборудованием, а также имеют разрешение Роспотребнадзора на выполнение исследований на новую коронавирусную инфекцию.

Пройти исследование может любой желающий, не имеющий симптомов заболевания, не контактирующий с больным коронавирусной инфекцией и не находящийся на самоизоляции в связи с возвращением из-за рубежа.

Узнать более подробную информацию о тестировании на коронавирусную инфекцию в учреждениях «РЖД-Медицины» можно по телефонам:

+7-845-274-44-54 в клинической больнице «РЖД-Медицина» города Саратова, 1-й Станционный проезд, 7;

+7-851-232-33-81 в клинической больнице «РЖД-Медицина» города Астрахани, улица Сун Ят-Сена, 62;

+7- 844-290-31-55, +7 844-243-50-55 в клинической больнице «РЖД-Медицина» города Волгограда, улица Коммунистическая, 7.