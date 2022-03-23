Почти месяц на территории Саратовской области проживают более 500 беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Все они размещены на территориях саратовских санаториев, детских лагерей и оздоровительных центров. Одна из самых многочисленных групп (более 170 человек) проживает в санаторно-оздоровительном центре «Ударник».

23 марта в санаторно-оздоровительном центре «Ударник» состоялась встреча председателя Саратовского регионального отделения Российского детского фонда Екатерины Пяткиной и семей с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Партнер детского фонда театр драмы для детей и молодежи «Версия» подготовил для детей и взрослых клоунское представление «Здравствуй, Вася».

За все это время региональным отделением Российского детского фонда при поддержке министерства труда и социальной защиты Саратовской области, Уполномоченного по правам ребенка, саратовскими представителями бизнес – структур и просто неравнодушными гражданами была проведена работа по сбору денежных средств, для закупки товаров первой необходимости, вещей, игрушек и лекарств. Председатель Саратовского регионального отделения Российского детского фонда Екатерина Пяткина отметила, что сегодня благодаря неравнодушным людям, в том числе работающим в учреждениях социальной сферы, собрано более 700 тысяч рублей, получено детского питания и средств личной гигиены на сумму более 150 тысяч рублей.

Сбор гуманитарной помощи продолжается. Пункт приема гуманитарной помощи от физических и юридических лиц организован по адресу: г. Саратов, ул. Орджоникидзе, 125 (Центр адаптации и реабилитации инвалидов «Парус надежды»). Часы работы: ежедневно с 08:00 до 20:00. Помимо гуманитарной помощи саратовцы могут делать денежные пожертвования по реквизитам детского фонда:

Саратовское региональное отделение Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд»

Филиал «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» Банка ВТБ ПАО г. Москва

ИНН 6450527599

Р/С № 40703810715520000003

КПП 770943002

К/С 3010181014525000411

БИК 044525411

Также саратовцы могут отправить СМС на номер 3434 со словом «рдф64», указав через пробел сумму пожертвования (например, рдф64 100)