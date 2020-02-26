Обращение «Саратовэнерго» в адрес УФСИН по Саратовской области принято руководством управления к сведению, рассказали информационному порталу «Новости Саратова» в пресс-службе ведомства.

Напомним, сегодня энергетики сообщили, что с 1 марта колонии Саратовской области будут обесточены из-за долга УФСИН за свет в 17,9 миллиона рублей. Энергоснабжение сохраниться только для систем безопасности исправительных учреждений.

Как рассказали в пресс-службе управления ФСИН по региону, деньги необходимые для оплаты поставленной УФСИН России по Саратовской области электроэнергии, направлены на счета подведомственных учреждений, которыми в настоящее время проводятся процедуры заключения контрактов с соответствующими отделениями ПАО «Саратовэнерго».

По данным ведомства, девять из 16 исправительных учреждений региона вообще не имеют долгов перед энергетиками.

-Поступившее обращение ПАО «Саратовэнерго» в адрес УФСИН России по Саратовской области принято руководством территориального органа к сведению, проводится необходимая организационная работа, — говорится в сообщении.