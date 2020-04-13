Депутат Саратовской областной думы Юлия Литневская рассказала, как помогает гражданам решить их вопросы с помощью телефона или социальных сетей.

В условиях пандемии коронавируса общественные приемные партии «Единая Россия» работают в дистанционном режиме. Граждане могут обращаться с волнующими их вопросами по телефону, через социальные сети и приёмные депутатов.

К депутату Саратовской областной Думы Юлии Литневской через ее личный инстаграм-аккаунт с просьбой помочь в восстановлении подачи электроэнергии обратилась жительница Саратова Анастасия Жамкова. Из-за сильного ветра около дома её родителей на Огородной, 170/2 упали два дерева, задев линию электропередач, вследствие чего в нескольких домах по этой улице несколько часов отсутствовало электричество. Так как было невозможно зарядить телефоны, пожилые люди, находящиеся в группе риска, остались без связи с родными. Юлия Литневская подключилась к решению этого вопроса, были организованы ремонтные работы и электричество восстановлено.

Также каждый из депутатов партии «Единая Россия», по решению секретаря регионального отделения партии, депутата Государственной думы Николая Панкова курирует на своем округе ветеранов войны и труда.

Ветеран Великой Отечественной войны, инвалид первой группы Нина Николаева, проживающая в Заводском районе Саратова, сообщила Юлии Литневской о том, что ей необходима поддержка в соответствии с её программой реабилитации. Депутат связалась с руководством больницы, к которой прикреплён ветеран. Было выписано направление для получения необходимых ветерану средств в фонде социального страхования.

Внуку Нины Николаевой, который ей помогает и регулярно приходит, Юлия Литневская заблаговременно помогла получить пропуск на время самоизоляции, чтобы пенсионерка не оставалась без ухода и присмотра близкого человека в случае введения пропускного режима.

Депутат подчеркнула, что человек может обойтись без многого, но только не без помощи других людей.

— В режиме самоизоляции эта истина наполняется новыми смыслами. Однако в современном супер-коммуникативном мире даже дистанционный прием граждан, как вынужденная мера последних недель, воспринимается как нечто обыденное, учитывая тот факт, что со многими своими избирателями уже давно общаюсь как с друзьями в социальных сетях. Так что, дистанционное общение не подразумевает дистанцирования от каждодневных вопросов и запросов, – подытожила Юлия Литневская.