Сегодня, 15 февраля, в администрации Волжского района Саратова прошли публичные слушанья по изменению Устава города.

Стало известно, что когда новая редакция Устава будет окончательно одобрена, в нем появится запись, что Саратов — городской округ, включающий в себя три населенных пункта городского типа — Саратов, Красный Октябрь и Сокол, а также 77 сельских населенных пунктов.

Также участники слушаний обсудили изменение срока полномочий мэра. Так, после принятия новой редакции Устава мэра будут избирать на 5 лет. В случае роспуска или самороспуска гордумы глава Саратова продолжит работу.