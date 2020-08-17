Генеральная прокуратура вязала на контроль расследование уголовного дела об утоплении ребенка в машине в Ртищевском районе Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба главного надзорного ведомства.

Напомним, 10 августа мужчина вместе с супругой, сыном и тремя племянниками приехали отдыхать на пруд в село Песчанка Ртищевского района. Около трех часов ночи гражданин с восьмилетним племянником поехали за дровами. Потом он вышел из машины, а ребенка оставил на переднем пассажирском сидении. В этот момент машина покатилась, въехала в пру и утонула. Мальчик погиб.

По факту гибели ребенка было возбуждено уголовное дело.

Как выяснилось, двигатель автомобиля в момент трагедии был заведен.

Ход расследования контролирует Генеральная прокуратура.