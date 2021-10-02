Смертельная авария произошла утром 2 октября в Кировском районе Саратова.
Как сообщили в региональной ГИБДД, около 5 часов возле дома № 4/1 на улице Топольчанская управлявший автомобилем «Hyundai Creta» мужчина не справился с управлением.
В итоге 55-летний водитель иномарки врезался в стоявший на обочине грузовик «DAF» с полуприцепом.
В столкновении серьёзные травмы получил 32-летний мужчина из легковушки, который скончался.
Также была госпитализирована 33-летняя женщина — пассажирка «Hyundai Creta».
Обстоятельства происшествия выясняются.
Фото: ГИБДД