В Вавиловском университете завершается срок подачи документов на очную, очно-заочную и заочную формы обучения

Уважаемые абитуриенты! До окончания приёма заявлений на обучение по договорам с оплатой стоимости обучения остаётся всего несколько дней.Для прохождения вступительных испытаний срок подачи документов на очную, очно-заочную и заочную формы обучения завершается 23 августа 2025 года. Вступительные испытания завершаются 25 августа 2025 года.

Не упустите возможность подать документы на обучение по следующим образовательным программам:

Бакалавриат.

05.03.06 Экология и природопользование (очная форма обучения – 50 мест); 19.03.01 Биотехнология (очная форма обучения – 50 мест), 20.03.01 Техносферная безопасность (очная форма обучения – 50 мест), 35.03.04 Агрономия (очная форма обучения – 50 мест, заочная форма обучения – 50 мест), 35.03.06 Агроинженерия (очная форма обучения – 50 мест, заочная форма обучения – 100 мест) и другие.

Специалитет.

06.05.01 Биоинженерия и биоинформатика (очная форма обучения – 50 мест); 36.05.01 Ветеринария (очная форма обучения – 50 мест, заочная форма обучения – 50 мест) и другие.

Магистратура.

19.04.02 Продукты питания из растительного сырья (заочная форма обучения – 20 мест); 35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение (очная форма обучения – 25 мест); 35.04.05 Садоводство (очная форма обучения – 25 мест); 35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура (очная форма обучения – 25 мест, заочная форма обучения – 25 мест); 38.04.01 Экономика очная форма обучения (100 мест, очно-заочная форма обучения – 100 мест, заочная форма обучения – 100 мест); 38.04.05 Бизнес-информатика (100 мест, очно-заочная форма обучения – 100 мест, заочная форма обучения – 100 мест) и многие другие.

Ждём вас в приёмной комиссии по 23 августа до 18:00.

Подать документы можно очно в приемной комиссии по адресу: г. Саратов, проспект им. Петра Столыпина зд.4, стр.3, а также через Единый портал государственных услуг, воспользовавшись сервисом «Поступление в вуз онлайн».

Телефон: 8 (8452) 26-50-78, 677-667

Электронная почта: pk@vavilovsar.ru

