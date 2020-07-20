Воду из родников Саратова можно пить только после кипячения. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Проведенный Роспотребнадзором мониторинг родниковой воды в Саратове показал несоответствие родниковой воды с требованиями СанПиНа.

Вода, взятая на пробы в родниках, имела заметные отклонения от нормы по микробиологическим и санитарно-химическим показателям. Все отклонения от нормы в родниковой воде могут «подарить» саратовцам перечень инфекционных и не инфекционных заболеваний.

Напомним, что в Саратове родников стало меньше. В Октябрьском ущелье «украли» родник.