Несовершеннолетний ребёнок в Вольске Саратовской области отравился алкоголем.

Как сообщили в региональном СУ СКР, 12-летняя девочка оказалась в реанимации в состоянии комы. Врачи выяснили, что подросток употребила алкоголь.

Между тем, издание «Вольская жизнь» узнало некоторые подробности происшествия, которое едва не стоило жизни девочки.

Юная особа решила «полечить депрессию» вместе со своей 14-летней подружкой.

Девчонки раздобыли где-то самогон и напились.

Несмотря на тяжесть алкогольного отравления, пострадавшая уже выписана с улучшением из больницы. Следователи проводят проверку по факту употребления несовершеннолетними алкоголя, а мать 12-летней девочки оштрафована на 1,5 тысячи рублей.