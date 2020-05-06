В Вольске ищут Елену Седову (Табакову). Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

68-летняя пенсионерка ушла из дома 4 мая и с тех пор о ней ничего не известно.

Женщина ростом примерно 160 сантиметров, худощавая, со светло-русыми с сединой волосами до плеч и серыми глазами. Предположительно в день пропажи была одета в темно-синюю кофту.

Отмечается, что Елена дезориентирована.

Если вам что-то известно о местонахождении пропавшей пенсионерки сообщите по телефону 8(937) 224-06-60 Людмила или 02.