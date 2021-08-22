Вода в местной достопримечательности не только стала жёлтой, но и неприятно запахла.

Как сообщили в соцсетях жители Вольска Саратовской области, в городском фонтане струи воды приобрели ярко выраженный жёлтый цвет.

Фотография с ироничной подписью «Жёлтые фонтаны — это так задумано?» появилась в паблике «Подслушано в Вольске» ВКонтакте.

Пользователи пришли к выводу, что это произошло потому, что фонтан долго не чистили. Косвенно подтверждает это, по мнению вольчан, и неприятный запах от воды.

Фото: соцсети