Автобус загорелся утром 6 февраля в Вольске Саратовской области.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в региональном ГУ МЧС, в 6.36 на улице Коммунарной вспыхнул моторный отсек пассажирского автобуса «ПАЗ», который ехал по маршруту № 9.

Уточняется, что автобус 2017 года выпуска, сгорел полностью.

К счастью, пассажиров в момент ЧП в салоне автобуса не оказалось.

Попытки водителя потушить автобус самостоятельно успехом не увенчались.

Горящие 18 кв. метров общественного транспорта потушили два пожарных расчета. Никто не пострадал.