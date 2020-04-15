В Вольске представители местного отделения партии «Единая Россия» просят правоохранительные органы разобраться с любителями «черного юмора». Речь идет о местном шутнике, который сообщил неизвестной ему 81-летней пенсионерке, что ее сестра скончалась от коронавируса.

Позже выяснилось, что здоровью женщины ничего не угрожает, а у пожилой дамы случилась истерика. Секретарь местного отделения Татьяна Ковинская считает, что такие случаи должны строго наказываться, чтобы ни у кого не возникало желания так шутить.

— Это гнусная ситуация, и совершивший, даже не могу назвать его человеком, должен понести наказание. В нашей стране принят закон о фейковых новостях, который жёстко пресекает распространение недостоверных сведений в рунете, но в данном случае мы видим, что информация была передана устно, и здесь тоже необходимо разобраться, для чего это было сделано, с какой целью. Если ради жестокой шутки – наказать виновного, — прокомментировала она инцидент.

Также Ковинская напомнила об увеличении числа мошенников на фоне пандемии и призвала местных жителей быть настороженными, если вам позвонили с незнакомого номера или прислали смс о штрафе.