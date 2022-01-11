В связи со снижением заболеваемости коронавирусом в Вольске закрыли коронавирусный госпиталь. Информацию подтвердил советник регионального министра здравоохранения Александр Колоколов.

Причина — снижение заболеваемости в муниципалитете. Чиновник отметил, что новых пациентов в городе будут либо лечить амбулаторно, либо везти в Саратов или Балаково.

— Никто без помощи не останется. Тех, кому требуется она в стационаре, мы, конечно, перевезем на наших машинах, на «скорых» в больницы,- подчеркнул он.