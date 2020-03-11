В Саратовскую область пришла весна. Об этом свидетельствуют видеокадры из группы «Подслушано Вольск», на которых местные жители запечатлели первых лебедей.

На записи красуются две благородные белые птицы, которые гуляют по парку.

Вчера в солнечный мартовский день на озеро Городского парка вернулась лебединая пара после зимовки, — пишет автор поста.

В последний день февраля в Заводском районе Саратова были замечены первые опята, а через несколько дней к саратовцу прилетела домой первая весенняя бабочка.

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