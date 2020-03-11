В Саратовскую область пришла весна. Об этом свидетельствуют видеокадры из группы «Подслушано Вольск», на которых местные жители запечатлели первых лебедей.

На записи красуются две благородные белые птицы, которые гуляют по парку.

— Вчера в солнечный мартовский день на озеро Городского парка вернулась лебединая пара после зимовки, — пишет автор поста.

В последний день февраля в Заводском районе Саратова были замечены первые опята, а через несколько дней к саратовцу прилетела домой первая весенняя бабочка.