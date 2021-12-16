В связи с ремонтными работами на водопроводных сетях, сегодня, 16 декабря, в домах Волжского и Кировского районов Саратова отключили холодную воду.

Без водоснабжения остались жители улиц: Первамайская, от Радищева до Мичурина; Волжская; Радищева, от Первомайской до Волжской; Соборная, от Первомайской до проспекта Котовского; Некрасова, от Первомайской до Котовского; Комсомольская, от Первомайской до Мичурина; Октябрьская, от Первомайской до Мичурина; Григорьева, от Соборной до Октябрьской.

Включить воду обещают к 20:00.

Также без воды остались улицы Кировского района. По четной стороне Большой Казачей от Рахова до Пугачева, четной стороне улицы Пугачева, от Большой Казачей до Московской воды не будет до 18:00.