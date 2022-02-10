Следственным отделом по Волжскому району Саратова проводится проверка по факту смерти 79-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Сегодня ночью, 10 февраля, в квартире многоэтажки по улице Усть-Курдюмской было обнаружено тело 79-летнего мужчины. Бригада скорой медицинской помощи констатировала его смерть.

На теле мужчины в ходе осмотра обнаружены телесные повреждения в виде кровоподтеков и ссадин в области локтевого сустава, коленного сустава и головы. Точная причина смерти устанавливается.

По результатам проверки будет принято соответствующее решение.