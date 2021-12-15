В саязи с ремонтом водопровода возле дома 115 по улице 32 Стрелковой дивизии, сегодня, 15 декабря, в Волжском районе Саратова отключили холодную воду.

Воды нет в домах частного сектора по улице 32 Стрелковойдивизии.

Включить воду обещают к 20:00.