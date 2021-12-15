Домой Рубрики Новости Саратова В Волжском районе Саратова отключили холодную воду РубрикиНовости СаратоваСоцсфера В Волжском районе Саратова отключили холодную воду По Новости Саратова - 15.12.2021 47 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В саязи с ремонтом водопровода возле дома 115 по улице 32 Стрелковой дивизии, сегодня, 15 декабря, в Волжском районе Саратова отключили холодную воду. Воды нет в домах частного сектора по улице 32 Стрелковойдивизии. Включить воду обещают к 20:00. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Администрация Фрунзенского района поблагодарила саратовцев за жалобы на автохамов Вера Афанасьева: В России предложили разработать стандарт детских игрушек Автохамы продолжают штурмовать наряженную к Новому году пешеходную зону Саратова ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Администрация Фрунзенского района поблагодарила саратовцев за жалобы на автохамов Новости Саратова - 15.12.2021 0 Администрация Фрунзенского района прокомментировала публикацию "Новостей Саратова", в которой говорилось об автохамах на пешеходной зоне в городе. Напомним, в социальных сетях появилось очередное фото автомобиля, владелец... Вера Афанасьева: В России предложили разработать стандарт детских игрушек 15.12.2021 Представители СГЮА признаны лучшими в региональном конкурсе 15.12.2021 В Волжском районе Саратова отключили холодную воду 15.12.2021 Автохамы продолжают штурмовать наряженную к Новому году пешеходную зону Саратова 15.12.2021