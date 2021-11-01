В Волжском районе Саратова перекрыли улицу Радищева. Об этом сообщили в ПАО «Т Плюс».

Речь идет об участке от Советской улицы до Соборной.

Движение обещают восстановить в 16:00.

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