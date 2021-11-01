Домой Рубрики Новости Саратова В Волжском районе Саратова перекрыли улицу РубрикиНовости СаратоваСоцсфера В Волжском районе Саратова перекрыли улицу По Новости Саратова - 01.11.2021 43 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В Волжском районе Саратова перекрыли улицу Радищева. Об этом сообщили в ПАО «Т Плюс». Речь идет об участке от Советской улицы до Соборной. Движение обещают восстановить в 16:00. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Открылась охота на пушных зверей в Саратовской области В Саратовской области зарегистрировано еще 599 случаев коронавируса В результате ДТП жительница Саратова отправилась в больницу ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Открылась охота на пушных зверей в Саратовской области Новости Саратова - 01.11.2021 0 С 30 октября в Саратовской области открылась охота на пушных зверей. Об этом сообщили в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства региона. В области чаще всего... В Саратовской области зарегистрировано еще 599 случаев коронавируса 01.11.2021 В результате ДТП жительница Саратова отправилась в больницу 01.11.2021 В Волжском районе Саратова перекрыли улицу 01.11.2021 Молодой водитель в Саратове сбил пешехода 01.11.2021