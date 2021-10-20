Смена руководства одного из старейших районов города произошла 19 октября.

Стало известно, что администрацией Волжского района Саратова теперь будет руководить Владимир Бьятенко.

Как сообщили в пресс-службе мэра города Саратова, Бьятенко приступает к новым обяззаностям уже 20 октября.

Напомним, прежде Владимир Бьятенко трудился председателем комитета по развитию территорий администрации Саратова.

Его предшественник в должности Александр Янклович ранее покинул пост главы администрации Волжского района по собственному желанию.