Смена руководства одного из старейших районов города произошла 19 октября.
Стало известно, что администрацией Волжского района Саратова теперь будет руководить Владимир Бьятенко.
Как сообщили в пресс-службе мэра города Саратова, Бьятенко приступает к новым обяззаностям уже 20 октября.
Напомним, прежде Владимир Бьятенко трудился председателем комитета по развитию территорий администрации Саратова.
Его предшественник в должности Александр Янклович ранее покинул пост главы администрации Волжского района по собственному желанию.