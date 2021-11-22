В воскресенье, 21 ноября, в Саратове загорелся частный одноэтажный дом, сообщает пресс-служба МЧС.

Сигнал о пожаре поступил в 0:16. На тушение дома на улице Мясницкая выехали два пожарных расчета.

Площадь пожара составила три квадратных метра.