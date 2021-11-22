Домой Рубрики Новости Саратова В Волжском районе Саратова загорелся частный дом РубрикиНовости СаратоваПроисшествия В Волжском районе Саратова загорелся частный дом По Новости Саратова - 22.11.2021 43 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В воскресенье, 21 ноября, в Саратове загорелся частный одноэтажный дом, сообщает пресс-служба МЧС. Сигнал о пожаре поступил в 0:16. На тушение дома на улице Мясницкая выехали два пожарных расчета. Площадь пожара составила три квадратных метра. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Назначен новый председатель комитета по образованию в Саратове Капитан электрохода в Саратове откачал себе топлива на 100 тысяч рублей Из-за карантина по коронавирусу 600 студентов Саратовской области учатся дистанционно ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Назначен новый председатель комитета по образованию в Саратове Новости Саратова - 22.11.2021 0 Сегодня, 22 ноября, на оперативном совещании с мэром представили нового председателя по образованию — Александра Балтмана. Также глава Саратова Михаил Исаев поручил сделать отдельный план... Капитан электрохода в Саратове откачал себе топлива на 100 тысяч рублей 22.11.2021 Учащиеся школ Приволжского федерального округа сразились в игре «Космический КВИЗ» 22.11.2021 В Волжском районе Саратова загорелся частный дом 22.11.2021 Из-за карантина по коронавирусу 600 студентов Саратовской области учатся дистанционно 22.11.2021